دوليه

استدعى مدرب البرازيل تيتي، نجم باريس سان جرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في كاحله الى صفوف المنتخب لخوض المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبيرو الشهر المقبل.وكان نيمار غاب عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها السيليساو في يوليو الماضي، لإصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة استعدادية للبطولة القارية ضد قطر في 6 يونيو الماضي وهو يخضع لتدريبات منفردة في صفوف فريقه الفرنسي لأنه يتبع برنامج إعادة تأهيل شخصي.

وقال تيتي لوسائل الاعلام في مؤتمر صحافي أول من امس: «لقد تكلمت معه وتحدثنا عن ثلاث نواح» معددا الحالة البدنية للاعبه، مستواه الفني والحالة الذهنية فيما يتعلق بوضعه في صفوف باريس سان جرمان.

ويغيب عن التشكيلة حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر الذي تعرض لاصابة في ربلة الساق في افتتاح الدوري الإنكليزي الممتاز ضد نوريتش وسيغيب لأسابيع عدة، بالإضافة الى المهاجم غابريال جيزوس الموقوف لطرده في نهائي كوبا أميركا ضد البيرو. وضمت التشكيلة بعض وجوه جديدة وهي إيفان حارس بونتي بريتا، وسمير مدافع أودينيزي الإيطالي، وبرونو هنريكه من فلامينغو وجورجي (سانتوس). وهنا التشكيلة: للمرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) وفيفيرتون (بالميراس)، إيفان (بونتي بريتا)- للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، تياغو سيلفا وماركينيوس (سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيدر ميليتاو (بورتو البرتغالي)، جورجي (سانتوس)، سمير (أودينيزي الايطالي). للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)، لوكاس باكيتا (ميلان الايطالي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي).

للهجوم: نيمار (سان جرمان)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، برونو هنريكه (فلامينغو).

