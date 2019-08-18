دوليه

خطا الزمالك المصري خطوة عملاقة نحو التأهل الى دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا، باكتساحه مضيفه ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي أول من أمس. وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل الصومال، لكنها اقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي ديكاداها بسبب الظروف الأمنية في البلاد. ويستضيف الزمالك مباراة الاياب الجمعة المقبل.

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (5 من ركلة جزاء و55)، وكانو مولي مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه (29)، وعمر السعيد (45)، ومحمود حمدي «الونش» (49)، وكريم بامبو (77)، ومصطفى محمد (80). من جانب آخر، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تعيين الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم الأخير باستقالته من تدريب نادي أورلاندو الجنوب أفريقي.

