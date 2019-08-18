دوليه

أكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق أن إدارة الفريق لم تستقبل أي عروض لوليد سليمان مشيرا إلى أن فكرة رحيل اللاعب غير مطروحة.

وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل اللاعب في الوقت الحالي وهو الأمر الذي نفاه توفيق، مؤكداً أن سليمان من الركائز الأساسية في فريق الأهلي والنادي يثمن تاريخه مع الفريق جيدا. في سياق متصل، أكد مسؤولو الأهلي عدم الدخول في مفاوضات رسمية مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز لتولي إدارته الفنية خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي. وكان دياز ونجله إميليانو قد قاما بمتابعة حساب النادي الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للمرة الثالثة. وقال مسؤولو الأهلي: «لم ندخل في مفاوضات مع دياز والمدرب حر في متابعة حساب النادي وليس بالضرورة أن كل مرة يتابع فيها حساب النادي تعكس مفاوضات معه». وأضاف مسؤولو الأهلي أن لاسارتي يقوم بما عليه حتى الآن وهو مستقر مع الفريق ونتائجه مرضية بعد الفوز بالدوري ومنافسته ببطولة الكأس ودوري أبطال أفريقيا. وارتبط اسم دياز بالأهلي في مناسبتين الأولى في مايو 2018 وتعثرت المفاوضات والثانية في نوفمبر الماضي وفشلت أيضا وفي كلتا المرتين قام دياز وإميليانو بمتابعة حساب الأهلي على «تويتر».

