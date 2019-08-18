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أعلن نادي كاظمة عن التعاقد مع 4 محترفين دفعة واحد قبل المغادرة أول من أمس إلى معسكره التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد استعداداً للموسم الجديد. وضم البرتقالي البرازيليين أنتونيو فليبي أكيونو، وبرونو باولو، والمالي حامد ماريوس أسوكو، والتوغولي لالاويلي اتاكورا، وتواصل إدارة النادي البحث عن لاعب خامس في مركز قلب لتعويض رحيل البرازيلي أليكس ليما الذي انتقل إلى نادي السالمية.

ويلعب أكيونو البالغ من العمر 25 عاماً في خط الوسط وسبق له اللعب مع أندية باهيا وفلامنغو وغويانينسي وريغاتاس وساو بينتو في البرازيلي، أما مواطنه باولو البالغ من العمر 29 عاماً فيجيد اللعب في خط الهجوم وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية أبرزها فلامنغو وباهيا وفاسكو دي غاما وكورنثيانز بالإضافة إلى عدة أندية أخرى.

في حين يلعب المالي أسوكو (28 عاماً) في خط الوسط، ومثل منتخب بلاده خلال الفترة من 2013 إلى 2017، ولعب في الدوري المالي والكيني والجنوب أفريقي، أما المحترف الرابع التوغولي أتاكورا فيجيد اللعب في خط الوسط وارتدى قميص منتخب توغو في 36 مناسبة وسجل هدفين، وسبق له الظهور في الدوري النرويجي والسويدي والتركي والأذربيجاني.

وجاء التوقيع مع الرباعي بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك الذي أصر منذ توليه مهمة تدريب الفريق على الاستغناء عن المحترفين السابقين والتعاقد مع محترفين جدد، ومن الممنتظر أن يلتحق الرباعي المحترف بوفد الفريق في بلغراد بعد غد، عقب الانتهاء من إجراءات التسجيل واستخراج التأشيرات. واستبعد الجهاز الإداري مهاجم المنتخب شبيب الخالدي بسبب سفره خارج البلاد دون الاسئذان من النادي، وكان الخالدي استبعد كذلك من قائمة المنتخب الذي شارك في بطولة غرب آسيا لمعاناته من إصابة في الركبة.

