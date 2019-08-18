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الأصفر يجرب النيجيري واكاسا

راشد خلف
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الأحد 18 أغسطس 2019

يخضع المدافع النيجيري أوكاسا جيمس للتجربة في تدريبات القادسية اليوم على أن يقرر الجهاز الفني بقيادة بابلو فرانكو مصير اللاعب خلال اليومين مقبلين قبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في كرواتيا الأربعاء المقبل. وصرف الجهاز الفني النظر عن التعاقد مع الغاني فنسنت أتينغا وذلك بعد المباراة الودية التي فاز فيها الاصفر على اليرموك الخميس الماضي بنتيجة 2-0، فيما لم يتحدد بعد مصير المهاجم الغيني إسماعيل بانغورا. ويضع فرانكو اللمسات الأخيرة على قائمة الأصفر قبل المغادرة إلى المعسكر، ومن المنتظر أن يحدد المدرب الإسباني أسماء 25 لاعباً محلياً مع ترك 5 مقاعد للمحترفين على أن يكون من ضمنها مقعدان للغاني رشيد سومايلا والسوري أحمد عليش. ومن المقرر أن يرأس وفد الفريق المغادر إلى كرواتيا عضو مجلس الإدارة هاني الملا بسبب تخلف مدير عام جهاز الكرة ناصر بنيان الذي سيلتحق بالوفد بعد عدة أيام. وحاض الأصفر 3 وديات منذ انطلاق تدريباته، فاز في اثنتين على الساحل 2-0، واليرموك بالنتيجة ذاتها، وخسر أمام النصر 1-2.


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