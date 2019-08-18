محلية

واصل العربي تدعيم صفوفه وتعاقد مع لاعب التضامن حمد أمان لمدة موسم واحد، وهي الصفقة المحلية السادسة في صفوف الأخضر بعد محمد البذالي وعلي عتيق وعبدالله حسن وفهد زويد وفيصل عجب. وسبق لأمان أن مثل القادسية في تجربة لم يكتب لها النجاح بسبب مشاركات اللاعب القليلة، وتكرار انقطاعه عن التدريبات. من جانب آخر ينتظر الجهاز الفني معرفة حالة إصابة المدافع الإسباني راؤول، من أجل تحديد مصير الأوغندي توني ماويجي الذي يعتبر الصفقة السادسة في صفوف الفريق. وتنص لائحة الاتحاد على تسجيل 5 محترفين، وكان النية تتجه لتسجيل راؤول ومواطنه تشافي توريس والسوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والبوركيني حامد إسماعيل، لكن في حال تفاقم إصابة راؤول فإنه سيستعبد من القائمة على أن يتم تسجيل ماويجي بدلاً عنه.

