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يغادر إلى إسبانيا اليوم 13 لاعبا من مختلف المراحل السنية للعبة التنس وذلك لخوض فترة رفع مستوى وثقل مواهب وزيادة خبرة لمدة اسبوعين داخل أكاديمية النجم العالمي رافاييل نادال التي تعد من اقوى الاكاديميات في العالم، ويترأس الوفد صالح الصرعاوى ويضم كذلك المدرب عبدالله مقدس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد للارتقاء باللعبة والنهوض بها وفق خارطة طريق واضحة المعالم، حيث اجتمع رئيس الاتحاد الشيخ أحمد الجابر مع أعضاء الاتحاد واللاعبين المغادرين.

وأكد الجابر خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة القصوى خلال فترة التواجد داخل الاكاديمية حيث يعد ذلك بمثابة فرصة حقيقية لاكتساب مهارات جديدة واحتكاك قوى في ظل ما تتمتع به الاكاديمية من سمعة طيبة وماتمتلكه من إمكانيات سيكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى اللاعبين.

وحث الجابر اللاعبين على ضرورة الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق باسم الكويت والالتزام التام بتعليمات الجهازين الفني والاداري واعدا بمزيد من التنسيق مع أكاديمية نادال لتكرار التجربة خلال المرحلة المقبلة من أجل العودة باللعبة في الكويت سريعا إلى منصات التتويج وتحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت.

