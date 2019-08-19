مال وأعمال

قال مسؤول حكومي مطلع لـ النهار أن الكويت اتخذت جميع التدابير الحمائية والتحوطية اللازمة لحماية استثمارتها في الخارج، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق ودول تتعرض لأزمات اقتصادية وحالات من الركود المتقطع.

وأضاف المسؤول أن الهيئة العامة للاستثمار قبل ان تبدأ في الدخول الاستثماري في أي دولة تجري دراسات مستفيضة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للاستثمار وللدولة الحاضنة لهذا الاستثمار.

وبين أنه هناك دائما خطط استباقية لتأمين وحماية الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن بعض الأزمات تنشأ فجأة ونتيجة تغيرات لم يتم التنبؤ لها حتى من قبل أكثر الاقتصادات والصناديق السيادية العالمية تحوطاً.

وتتعرض المانيا على سبيل المثال في الوقت الحالي لموجة ركود ، في حين تبلغ الاستثمارات الكويتية فيها وفقا لتصريحات دبلوماسية 39 مليار دولار .

ويعيش الاقتصاد الألماني في مأزق قد ينهي حقبة ذهبية ليدخل حقبة أخرى عنوانها الأبرز ركود، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الثلث الثاني من هذا العام، الأمر الذي أجبر الشركات الألمانية على دق ناقوس الخطر بعد أن شهدت الصادرات تراجعا.

وقد أثار ذلك مخاوف الألمان، لا سيما أن بلادهم رائدة في مجال التصدير على الصعيد العالمي.

وفي سياق متصل تقول مصادر أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أسباب عدم اتزان الاقتصاد العالمي الامر الذي قد يدفعه للتهاوي مجدداً .

ووفقا لاخر بيانات متاحة تستثمر الكويت في أميركا مثلا أكثر من 300 مليار دولار وهي طرف في الحرب التجارية، كما تستثمر في بريطانيا مبلغ يقارب الـ25 مليار دولار، وتستثمر في الصين بما يقارب الـ3 مليارات دولار.

وان كانت الكويت لا تستثمر الكثير في بلد يعيش ازمة اقتصادية طاحنة مثل التي تعيشها الارجنتين، فإن خبراء يرون أن تصاعد الازمات الاقتصادية في عدة دول حول العالم ينذر بشيء ما سلبي لم تتحدد معالمه بعد، فمؤخراً خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز، تصنيفهما للدين السيادي الأرجنتيني، مما أثار شبح تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها مع اقتراب انتخابات أكتوبر.

كما ان منطقة الخليج نفسها تعيش التوتر الاقتصادي حيث تتهاوى اسهمها كلما لاحت في الأفق بوادر حرب تجارية بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يحد كثيراً من تمكن اقتصادات المنطقة وأسواقها من الوصول لمستويات من النمو تقترت على الاقل من تلك التي شهدتها قبيل أكبر أزمة مالية عالمية في العام 2008.

جدير بالذكر أن أسواق الأسهم في العالم تلقت ضربة كبيرة بعد أنباء سيئة خرجت من اثنين من أكبر الاقتصادات، حيث سجلت الصين أسوأ إنتاج صناعي في 17 عاماً، بينما قالت ألمانيا إن اقتصادها قد تقلص بالفعل في الربيع.

وفي حين لا يمكن اعتبار هذه المشكلة معزولة، فبالإضافة إلى التباطؤ الصيني، هناك 10 اقتصادات رئيسة في حالة ركود أو أوشكت على الدخول ومنها:

1- ألمانيا الذي تقلص بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني بعد نمو هزيل بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام.

2- المملكة المتحدة: فقصة المملكة المتحدة تشبه قصة ألمانيا.. تقلص النمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني بعد أداء ضعيف بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول.

3- إيطاليا: حيث ناضل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات ودخل في الركود العام الماضي، ولم يكن عام 2019 أفضل بكثير.

4- المكسيك: كانت الجارة الجنوبية للولايات المتحدة أيضاً هدفاً لمعارك التجارة والهجرة التي قام بها ترامب، والتي يبدو أنها تتسبب في خسائر أكبر مما توقع الكثيرون.

5- البرازيل: انكمش أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُظهر نمواً سلبياً مرة أخرى في الربع الثاني عندما تصدر البيانات الرسمية في نهاية أغسطس، مما يمثل ركوداً.

6- الأرجنتين: حيث أن الأرجنتين في أزمة اقتصادية، فهي بالفعل في حالة ركود.

7- سنغافورة: أعلنت الدولة الآسيوية أن اقتصادها قد انكمش بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني، وهو انعكاس حاد عن نمو يزيد عن 3 في المئة في الربع الأول.

8- كوريا الجنوبية:تمكنت كوريا الجنوبية بالكاد من تجنب الركود في النصف الأول من العام.

9- روسيا: حذر معهد اقتصادي روسي من أن روسيا قد تكون في حالة ركود بحلول نهاية العام بعد أن نمت بنسبة متواضعة بلغت 0.7 في المائة في النصف الأول من عام 2019.

10- هونغ كونغ : التي تعيش بدورها ازمة سياسية مع الصين أسهمت في تراجع اقتصادها بشكل كبير.

