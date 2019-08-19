مال وأعمال

تجاهلت بورصة الكويت الأجواء التطمينية التي أطلقها عدد من المحللين والمسؤولين بابتعادها عن الحريق الذي انتاب أسواق المال العالمية منذ يوم الأربعاء الماضي والذي شهد انهيار حاد لاقتصاديات بعض الدول، حيث امتد الحريق إلى بورصة الكويت التي تكبدت خسارة سوقية رأسمالية بلغت 796 مليون دينار في يومين منذ الأربعاء الماضي، حيث افتتحت البورصة أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لجميع مؤشراتها.

ورغم المصدات المالية القوية للاقتصاد الكويتي ممثلة في احتياطياتها المالية الكبيرة وكذلك انتقاء الأصول التي يتم الاستثمار فيها لتكون الأقل مخاطرة بالخارج وفق سياسة استثمارية تحوطية، إلا أن السوق أنهى مؤشراته أمس متراجعاً بشكل جماعي لثاني جلسة على التوالي، بضغط من هبوط غالبية قطاعات السوق وعلى رأسها الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وترقب عودة الأسواق العالمية غداً.

وهبط المؤشر العام للبورصة 1.49 في المئة بإقفاله عند النقطة 5984.64 خاسراً أكثر من 90 نقطة، كما انخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.93 و 1.69 في المئة على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات هبوطاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 2.66 في المئة ، يليه البنوك بنسبة 1.64 في المئة ، بينما ارتفع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية فقط اليوم، بواقع 0.34 في المئة للأول، و0.09 في المئة للثاني.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات المالية إلى أن أرباح 157 شركة حتى نهاية تعاملات الخميس 15 أغسطس نحو 1.119 مليار دينار مقارنة بربح قدره 1.058 مليار دينار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 5.7 في المئة .

واستحوذ قطاع البنوك على 54.6 في المئة من أرباح السوق الكويتي، حيث بلغت أرباح بنوك القطاع 610.59 ملايين دينار، تلته أرباح الخدمات المالية بقيمة 157.47 مليون دينار تُعادل 14.1 في المئة من الأرباح الإجمالية، فيما كانت أرباح قطاع التكنولوجيا الأقل بنحو 23 ألف دينار.

