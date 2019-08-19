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الفهد لـ «النهار»: التباطؤ الاقتصادي وراء تراجع التبادل التجاري مع الكويت


توقع الخبير الاقتصادي د. جاسم الفهد أن تستمر عمليات تراجع التبادل التجاري بين منطقة الخليج والاتحاد الأوروبي للربع الثالث من العام الحالي بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، لاسيما ضعف وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وانكماش الاقتصاد الألماني، أكبراقتصاد أوروبي، فضلا عن ارتفاع حدة النزاعات التجارية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي جميعها اسباب انعكست سلبا على تراجع حجم التبادل التجاري مع الكويت، مبيناً ان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2% وهو ما دفع المنطقة إلى احتواء خطط للانفاق الكبير،وعدم إضافة ديون جديدة لبعض اهم اقتصادياتها.
واوضح الفهد في تصريح لـ «النهار» أن مضي حكومات منطقة اليورو في الإصلاح الاقتصادي يؤثرفي عملياتها التجارية مع الكويت ودول الخليج والمنطقة حيث يسيطر هاجس التخوف من استمرار انكماش الاقتصاد الإيطالي نتيجة للديون التي بلغت 2.3 ترليون يورو والتي دفعت دول الاتحاد لاتخاذ التدابير الإصلاحية لهذا الاقتصاد الحيوي.


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