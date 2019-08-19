مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية KTTAA محمد لافي المطيري أهمية الانضباط بالوقت بالنسبة لكل من شركات الطيران وجمهور المسافرين على حد السواء، حيث ان التزام الشركات بالوقت المحدد والمعتمد مسبقاً مع منظمة النقل الجوي (اياتا) ما هو إلا بداية نجاح كبيرة تعكس إمكانية الشركات والعاملين فيها في توفير خدمة راقية لعموم العملاء.

وذكر ان من شأن الالتزام بالوقت تحصيل سمعة مميزة ما يدفع جمهور المسافرين الى ان تكون الشركات المنضبطة مقصدهم الرئيس للحصول على الحجوزات، وفي المقابل فان إخفاق الشركات في هذا سيؤدي بشكل كبير جداً إلى عزوف جمهور المسافرين عن اختيار هذه الشركة والبحث عن بديل.

وبارك باسم اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم والرئيس التنفيذي للشركة م. كامل العوضي ولجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية حصول الناقل الوطني على المركز الثامن عالميا في الانضباط بالوقت من بين 175 شركة طيران عالمية وفقاً للتقرير الصادر عن وكالة OAG البريطانية، وهي جهة متخصصة في التحقق من الأداء الإنتاجي لقطاعات الطيران المدني.

واشار الى ان هذا الإنجاز يعكس حرص الخطوط الجوية الكويتية والعاملين فيها على العودة مجدداً لتكون رائدة في النقل الجوي كما يظهر الرضى الكبير من عملاء الخطوط الجوية الكويتية ومحبي السفر عليها، موضحا ان الحصول على المركز الثامن دليل واضح على وجود ادارة فعالة وحصيفة تدير باقتدار وكفاءة عالية.

