مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته في حملة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «تحدي الـ 2 مليار كلم إلى الأمان» التي تدعو الجمهور في جميع أنحاء العالم لتغطية المسافة التي يقطعها اللاجئون في كل عام، وتشجّعهم كذلك على دعم اللاجئين من خلال القيام بأعمال فردية تعبر عن تضامنهم. وتأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي في الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به سنوياً بتاريخ 19 أغسطس من كل عام من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المصممة في الأساس لتقدير جهود العاملين والإشادة بها في المجال الإنساني.

وفي هذا الإطار، يشجع البنك الأهلي الكويتي كلاً من موظفيه وعملائه على المشاركة في هذه الحملة، حيث يسعى البنك إلى قطع مسافة إجمالية بطول 5,000 كيلومتر بحلول نهاية العام.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» فإن اللاجئين المجبرين على الفرار يسافرون في كل عام لمسافة ملياري كيلومتر للوصول إلى أقرب نقطة أمان. وتدعو الحملة الجميع للعمل التضامني والجري والمشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى مسافة إجمالية تبلغ ملياري كيلومتر.

ويشارك البنك الأهلي الكويتي في هذه الحملة سعياً منه لإحداث فرق إيجابي في المجتمع الذي يمارس فيه أعماله. ويعمل البنك الأهلي الكويتي أيضاً، من خلال مبادرات خدمة المجتمع، على دعم التنمية المستدامة والمشاركة في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً وأكثر إنصافاً.

