مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» باستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى الكويت من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية. يأتي ذلك ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية، والحرص على مشاركة افراد المجتمع في مختلف المناسبات.

وتوافد مئات الحجاج إلى الكويت، حيث تواجد فريق «بيتك» في مبنى الركاب الجديد T4 في مطار الكويت الدولي لاستقبالهم بالورود والهدايا، وهو ما كان له طيب الاثر على الحجاج الذين عبروا عن

شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة من «بيتك».

وكان «بيتك» قد شارك بالتعاون مع المكتب الاعلامي بوزارة الصحة، في الحملة الوطنية السنوية لتوعية الحجاج أثناء سفرهم لتأدية مناسك الحج، والتي تهدف الى تزويد الحجاج بالارشادات الصحية والتوعوية أثناء موسم الحج والحفاظ على الصحة والسلامة، وكذلك الاجابة على استفسارات وتساؤلات الحجاج المتعلقة بالصحة.

واستمرت هذه المبادرة التي اطلقتها وزارة الصحة تحت عنوان «نحو حج آمن»، ويشارك فيها «بيتك» سنويا، طوال فترة الحج حتى عودة الحجاج.

وجرى عبر جناح المكتب الاعلامي لوزارة الصحة توزيع الكتيبات التوعوية وبعض الأدوات الوقائية وفحوصات شاملة للحجاج، مع الاهتمام الخاص بتزويد كبار السن بالتعليمات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية أثناء السفر وكيفية الالتزام بالنظام العلاجي والغذائي الذي يصفه الطبيب والتعرف على الأعراض الأولية للمضاعفات الصحية، وكذلك تعريفهم بكيفية التعامل الصحيح مع الاصابات، والتغذية الصحية أثناء الحج، وارشادات صحية للوقاية من الانهاك الحراري وضربات الشمس.

ويقوم «بيتك» بدور كبير في المجال الصحي، والتعاون مع الجهات الصحية والمشاركة بمبادرات وأنشطة وفعاليات صحية واجتماعية وتوعوية مختلفة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية.

