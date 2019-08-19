مال وأعمال

اعلن بنك وربة الفائزين الخمسة في سحب السنبلة الاسبوعي الحادي والثلاثين بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فهيد سعد فهيد العجمي، نايف يوسف ابراهيم الفصام ، غدير عدنان حسن الكندري ، مشعل حمد سعد العدواني، و فهد عبد الرحمن محمد القطان.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي شهده الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار. ويستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 ألف دينار، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR. ولمنح العملاء المزيد من الفرص للربح، قام بنك وربة بزيادة الجوائز بسحب الـ Mega Draw الأخير لعام 2019 بإضافة سيارتي لاند كروز من نفس الفئة.

وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في الحساب. هذا وقدم بنك وربة حلاً استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل الى 3.5 % وفرص ربح في سحوبات السنبلة طوال فترة الاستثمار.

