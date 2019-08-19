مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:خالد راشد عبود الهاجري ، رحاب عبدالامير حسن عيدي بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

