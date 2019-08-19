مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» وحملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي:

سحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب سميره علي عبدالرحيم بوخمسين والسحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب فيصل تركي الغضوري.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 د.ك، وشهرية بقيمة 20,000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) د.ك ، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ( 1,500,000 دينار).

