مال وأعمال

ارتفعت الأرباح الإجمالية لعدد 157 شركة مُدرجة ببورصة الكويت، بنحو 5.7 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وأظهر مسح لـ «مباشر» ارتفاع أرباح تلك الشركات خلال الفترة لتصل إلى 542.013 مليون دينار (1.79 مليار دولار)، مقارنة بربح قدره 512.993 مليون دينار (1.69 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2018. وتصدر قطاع البنوك الارتفاعات الفصلية مُستحوذاً على 56.1 في المئة من إجمالي أرباح قطاعات البورصة الكويتية، بقيمة 303.89 ملايين دينار، يليه الخدمات المالية بنحو 75.35 مليون دينار شكلت 13.9 في المئة من إجمالي أرباح السوق. وكانت أرباح قطاع الرعاية الصحية الأقل على المستوى الفصلي بقيمة لم تتجاوز 600 ألف دينار شكلت 0.11 في المئة من إجمالي أرباح البورصة. وسجل قطاع التكنولوجيا الخسائر الفصلية الوحيدة بين قطاعات السوق الكويتي بقيمة 13 ألف دينار كانت من نصيب شركة الأنظمة الآلية. وحقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح الفصلية في نهاية الربع الثاني من 2019 بقيمة 101.36 مليون دينار، تليه أرباح «بيتك» بنحو 56.07 مليون دينار، فيما سجلت «كيبل تلفزيوني» أقل الأرباح الفصلية بحوالي ألف دينار. في المقابل، سجلت «أبيار» أعلى الخسائر بالربع الثاني من العام الحالي بقيمة 19.67 مليون دينار، تليها «الأولى» بحوالي 1.53.26 5 مليون دينار، بينما كانت خسائر «حيات كوم» الأقل في هذا الصدد بواقع 6 آلاف دينار.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من 2019، بلغت أرباح 157 شركة أعلنت حتى نهاية تعاملات الخميس 15 أغسطس الحالي، نحو 1.119 مليار دينار مقارنة بربح قدره 1.058 مليار دينار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 5.7 في المئة.

واستحوذ قطاع البنوك على 54.6 في المئة من أرباح السوق الكويتي، حيث بلغت أرباح بنوك القطاع 610.59 ملايين دينار، تلته أرباح الخدمات المالية بقيمة 157.47 مليون دينار تُعادل 14.1 في المئة من الأرباح الإجمالية، فيما كانت أرباح قطاع التكنولوجيا الأقل بنحو 23 ألف دينار.

وتصدر بنك الكويت الوطني الأرباح النصفية لشركات السوق بواقع 209.09 ملايين دينار، تليه أرباح «أهلي متحد - البحرين» بنحو 114.44 مليون دينار، وجاءت أرباح «استهلاكية» الأقل في هذا الصدد بحوالي 22 ألف دينار.

في المقابل، سجلت «أبيار» أكبر الخسائر في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 19.81 مليون دينار، تلتها خسائر «إيفــا» بنحو 6.25 مليون دينار، فيما كانت خسائر «وثاق» الأقل بواقع 403 دنانير. ويبلغ عدد الشركات المُدرجة ببورصة الكويت 175 شركة، ما يعني أن معدل الإفصاح بلغ حتى الآن 89.7 في المئة مع بقاء نحو 18 شركة لم تُفصح بعد عن بياناتها المالية، علماً بأن هناك شركات غير مُنتظمة السنة المالية في البورصة.

