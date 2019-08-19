مال وأعمال

أعلنت شركة ريم العقارية أنه تم تحديد جلسة 29 أغسطس 2019، كأولى جلسات النظر في دعوى الشركة ضد هيئة أسواق المال الكويتية. وقالت «ريم» في بيان للبورصة إن موضوع القضية يتعلق بالنظر في تظلم الشركة من قرار «الهيئة» رقم (2019/29/6 ت) الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي، بشأن رفض مشروع الاندماج المُقدم من الشركة.

وأوضحت الشركة أن الأثر المتوقع على الشركة نتيجة الحكم لا يمكن قياسه حالياً نظراً لسير إجراءات الدعوى.

كانت هيئة أسواق المال قررت في مطلع أبريل الماضي، عدم الموافقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين «ريم» وشركة المنتجعات العالمية القابضة.

وذكرت «ريم» آنذاك أن رفض «الهيئة» لمشروع الاندماج يعود لعدة أسباب، أولها، ملاحظات مقوم الأصول على تقييم شركة منتجعات لندن القابضة المحدودة التي تُعد الاستثمار الوحيد لشركة المنتجعات العالمية القابضة.

أما السبب الثاني لرفض الاندماج فيعود إلى ملاحظات وتحفظ كل من مقوم الأصول (BOD) ومستشار الاستثمار (شركة بروتيفيتي) على تقييم شركة «ريم» نتيجة لعدم تقديم البيانات المالية لشركتها التابعة، ريم المملكة المتحدة المحدودة.

