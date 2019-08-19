مال وأعمال

أعلنت شركة بورصة الكويت وقف التداول على أسهم أربع شركات مدرجة لأسباب مختلفة منها عدم تقديم بيانات مالية وتجاوز خسائر ناهزت الـ 75 في المئة وبناء على قرار جمعية عمومية إحدى الشركات بتخفيض رأسمالها.

وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني إنها أوقفت شركة (الكوت) للمشاريع الصناعية لعدم تقدمها لبيانات مالية في 31 مارس 2019 وشركتي (الإثمار) القابضة و(ياكو) الطبية لتجاوز خسائرهما نسبة الـ 75 في المئة من رأس المال.

وأضافت أنه بناء على قرار الجمعية العامة لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) التي أقرت فيها تخفيض رأس المال فقد تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من اليوم الاثنين إلى يوم الأحد المقبل إلى حين الانتهاء من اجراءات التخفيض على أن تتم إعادة أسهمها للتداول 26 الحالي.

