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مال وأعمال

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«إيه. إم. بست» أكدت تصنيف «البحرينية الكويتية للتأمين»


أعلنت مؤسسة إيه. إم. بست العالمية عن تصنيف القوة المالية لشركة البحرينية الكويتية للتأمين (جي آي جي البحرين).
وأكدت مؤسسة التصنيف تصنيف القوة المالية للشركة عند مستوى -A )ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للشركة عند درجة،A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لبيان صحافي لبورصة البحرين. وأضافت الشركة أن هذين التصنيفين يظهران المركز المالي والإجراءات المناسبة التي تنتهجها الشركة في إدارة المخاطر المؤسسية التي تواجهها.
وقال الرئيس التنفيذي إبراهيم الريس ان الشركة لها سجل ممتاز في الربحية يعكس الأداء الاكتتابي الجيد بالنسبة لجميع أنواع التأمين».


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