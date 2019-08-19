مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة توقيع خطاب لاستئجار 3 طائرات طراز A320 NEO من شركة «أي سي بي سي»، موضحة أنه سيتم تسلم الطائرات في أغسطس وسبتمبر من عام 2020.

وبحسب بيان الشركة للبورصة أعلنت «الجزيرة» التحوط لجزء من الوقود لمدة 24 شهراً بحال وصول الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل.

وقالت الشركة إنه يتعذر تحديد الأثر المالي للمعلومات السابقة في الوقت الحالي.

كانت أرباح «الجزيرة» ارتفعت 171.2 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 4.8 ملايين دينار، مقابل أرباح بنحو 1.8 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.