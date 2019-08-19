اقتصاد مصر

وجه رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإسراع في تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع لاستيعاب زيادة السكان.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الإسكان د.عاصم الجزار لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، مؤكداً ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، لتتم وفق البرامج الزمنية المقررة، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال المرافق والخدمات بها، لاستيعاب الزيادة السكانية وإتاحة فرص العمل والاستثمار.

وفيما يتعلق بمدينة المنصورة الجديدة، أوضح الجزار أنّ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، تتضمن مشروعات للإسكان وهي برجان بعدد 506 وحدات، و891 فيلا كلاسيك، و258 فيلا مودرن، فضلا عن 468 عمارة دار مصر، بواقع 11232 وحدة، تم الانتهاء من 20 عمارة منها، وجار تشطيب 146 عمارة، إلى جانب 196 عمارة سكن مصر، تضم 4706 وحدات، تم الانتهاء من 30 عمارة منها وتشطيب 77 عمارة، وجار تشطيب 89 عمارة، إضافة إلى 58 عمارة إسكان متميز ذي طابع ساحلي، تضم 1392 وحدة.

واستعرض موقف المشروعات الخدمية بالمنصورة الجديدة، حيث يجري تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، ومركز صحي، و8 أسواق تجارية، ومبنى جهاز المدينة، ومركز شرطة وإطفاء، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، كما يتم استكمال منطقة الكورنيش بواقع 800 متر للكورنيش الشرقي تم تنفيذها بالكامل، و1400 متر للكورنيش الغربي يتم الانتهاء من تنفيذها، ويضم الكورنيش ممشى وكافتيريات وملاعب وحارة دراجات ومناطق ألعاب أطفال، كما يتم استكمال الطريق الموازي للطريق الساحلي، بطول 4200 م، وفيما يتعلق بالمرافق، تم إنجاز 52 في المئة من شبكات الصرف الصحي، و30 في المئة من شبكة صرف السيول، و20 في المئة من مياه الشرب، و30 في المئة من شبكة الطرق. أما فيما يتعلق بمدينة أسوان الجديدة، فأشار الجزار إلى أنّها تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، وتبعد عن مدينة أسوان الحالية بمسافة 12 كيلومترا، ويصل حجم السكان المستهدف بها إلى نحو 850 ألف نسمة، ومن المقرر أن تضم مناطق سكنية ومحاور خدمية وتجارية وترفيهية، وقرية أولمبية، ومركز مال وأعمال، ومناطق سياحية وأثرية ومسطحات خضراء، ومشروع الشريط النهري السياحي على مسطح 1050 فدانا، وبه فندق ومنطقتان للفيلات، تضم 139 فيلا، سيتم نهاية العام تنفيذ 66 فيلا منها، وممشى سياحي بطول 6 كيلومترات، تم الانتهاء من 400 متر منه، ومجمع تجاري ترفيهي، وحديقة شاطئية على نحو 30 فدانا.

