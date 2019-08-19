اقتصاد مصر

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن بيع شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المساهمين بالشركة -، 40 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 2.03 جنيه بإجمالي قيمة 80.9 مليون جنيه.

ووفقا لإفصاح شركة بالم هيلز، للبورصة المصرية تراجعت مساهمة شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية من 40.837 في المئة إلى 39.554 في المئة بعد تنفيذ الصفقة، والتي تمت من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فيما تبلغ حصة المجموعة المرتبطة 3.065 في المئة لرجال الأعمال ياسين منصور.

يشار إلى أن شركة بالم هيلز والتي تعد واحدة من كبريات الشركات العقارية في السوق المصرية حققت مبيعات بلغت 2,2 مليار جنيه بارتفاع 5 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تباطؤ الطروحات السكنية خلال الربع الأول من 2019، حيث لم تطرح الشركة أي وحدات جديدة في مشروع باديا بغرب القاهرة، وبلغت المبيعات السكنية 2,1 مليار جنيه، بينما كان الجزء المتبقي من المبيعات غير سكني.

