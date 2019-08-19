اقتصاد مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5 في المئة من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1 في المئة في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6 في المئة، وتراجع بلغت نسبته 2.4 في المئة عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4 في المئة، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.

وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5 في المئة من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6 في المئة، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2 في المئة.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلين طبقاً للنوع موزعون بواقع 4.2 في المئة معـدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7 بالربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4 في المئة من إجمالي الإناث في قوة العمل، بينما كان 18.9 في المئة في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2 في المئة في الربع المماثل من العام السابق.

