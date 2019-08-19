اقتصاد مصر



أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحاً بلغت 812.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو مقابل أرباح بلغت 731.7 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2019، إلى 4.9 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.9 مليارات جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 56.25 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 18.06 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول ربحاً بلغ 374.7 مليون جنيه، مقابل 340.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

