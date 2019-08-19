اقتصاد مصر

قالت داليا الكردي رئيس القطاع التجاري لمجموعة بورتو القابضة (بورتو غروب) المصرية إن شركتها تستثمر 7.7 مليارات جنيه (466.1 مليون دولار) في مشروعها «بورتو أكتوبر» غربي القاهرة.

وتمتلك مجموعة بورتو القابضة أكثر من عشر شركات تابعة في مجالات التطوير والاستثمار العقاري والتعليم والتسويق وإدارة المشاريع، وتبلغ محفظة أراضي المجموعة نحو 9.7 ملايين متر مربع

وأضافت الكردي أن «مبيعات المشروع (المتوقعة) تبلغ 9.3 مليارات جنيه، تم تنفيذ 60 في المئة من الإنشاءات بالمشروع».

وتبلغ مساحة مشروع «بورتو أكتوبر» نحو 1.4 مليون متر مربع. ويبلغ رأسمال المجموعة 601.859 مليون جنيه موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية 0.60 جنيه للسهم.

