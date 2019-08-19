مال وأعمال

واصلت دول مجلس التعاون الخليجي رفع استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأميركية وذلك بنسبة 0.22 في المئة في نهاية شهر يونيو الماضي، على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 285.53 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع نحو 284.89 مليار دولار في شهر مايو 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أخيراً، ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية - بنسبة 0.33 في المئة لـ 179.6 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 179 مليار دولار مايو السابق.

وزادت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 44.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. من مستوى 41.4 مليار دولار في شهر مايو 2019.

فيما تراجعت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 51.5 مليار دولار، مقارنة بــ 53.2 مليار دولار في مايو السابق له.

وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 7.573 مليارات دولار، وذلك في نهاية يونيو الماضي مقابل 8.76 مليارات دولار بشهر مايو السابق له.

وانخفضت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في يونيو الماضي إلى مستويات 1.767 مليار دولار مقارنة بــ1.815 مليار دولار في مايو السابق له.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 687 مليون دولار، مقارنة بــ721 مليون دولار قيمتها في مايو السابق له.

الأولى عالمياً

وعالمياً، تخطت اليابان الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية يونيو الماضي، نحو 1.122 تريليون دولار مقارنة بـمستوى 1.101 تريليون دولار في أبريل الماضي.

وحيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية في يونيو هي الأكبر منذ أكتوبر 2016.

وجاءت الصين كثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية بحيازات بلغت 1.112 تريليون دولار في يونيو ، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها مليار دولار عن الشهر السابق.

وحلت بريطانيا في المركز الثالث بين أكبر حائزي السندات الأميركية بقيمة 342.3 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 323.1 مليار دولار في الشهر السابق.

بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

