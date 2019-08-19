مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة إلى الوراء في نزاعه مع بكين، حيث أعلنت إدارة ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على بعض الواردات من السلع الاستهلاكية الصينية، كما توعد قبل أسبوعين، حتى شهر ديسمبر المقبل.

وقد تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة بالفعل على بضائع صينية بقيمة تقارب حوالي 250 مليار دولار، وكان صندوق النقد الدولي قد وصف الشهر الماضي التوترات التجارية بأنها احدى أكبر المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وقام بخفض توقعاته للنمو للمرة الثالثة. وبعد صدور تلك الأخبار، ارتفعت الأسهم وغمرت الأسواق العالمية معنويات المخاطرة. إلا ان تأثير تلك الخطوة الايجابية لم يدم طويلا حيث أسهمت البيانات الصادرة من الصين وألمانيا في زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي ودفعت المستثمرين للفرار إلى أصول الملاذ الآمن.

وعلى خلفية تلك الأوضاع، تراجعت عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من عائدات الإصدارات ذات الاستحقاق - قصير الأجل وتاريخياً، يسبق هذا الانعكاس في الأغلب حدوث حالة من الركود الاقتصادي.

ويأتي انخفاض معدل سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى أدنى من تلك المستحقة بعد عامين للمرة الأولى منذ العام 2007، هذا في الوقت الذي انخفض فيه العائد على السندات الأميركية ذات فترة استحقاق 30 عاماً إلى أدنى مستوياته المسجلة على الإطلاق متراجعاً إلى أقل من 2 في المئة.

أما على صعيد الأسهم، فقد كان التقلب هو السمة الرئيسة في وول ستريت. حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 390 نقطة بعد إعلان ترامب عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين. إلا ان ذلك الربح لم يدم طويلاً حيث فقد المؤشر 556 نقطة في اليوم التالي على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يتجه سوق العقود الآجلة إلى تسعير إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في سبتمبر بنسبة 100 في المئة. وعلى الرغم من ان البيانات الصادرة من الولايات المتحدة مازالت تبعث على التفاؤل، إلا ان المتداولين قاموا بتسعير إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 37%، في حين يتوقع 63 في المئة خفضها بواقع 25 نقطة أساس.

وفي ظل تزايد الضغوط اليومية من جهة الرئيس الأميركي ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسات النقدية بوتيرة أسرع، سيقوم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتقييم تداعيات الحرب التجارية بعناية إلى جانب انعكاس منحنى العائد قبل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

بيانات مرنة

وبالنسبة لأسواق العملات، ارتفع الدولار في ظل زخم بيانات مبيعات التجزئة وثبات قراءات مؤشر أسعار المستهلكين، في الوقت الذي صارعت الاقتصادات الأوروبية والصينية لإصدار بيانات إيجابية. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.535 وواصل زخمه التصاعدي مرتفعاً بنسبة 0.63% خلال الأسبوع الماضي ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين عند مستوى 98.339.

