مال وأعمال

أكد رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن ان المخاوف المحدقة بالنمو العالمي ووفرة إمدادات السلع الأساسية شكلت المسبّبات الرئيسة لحالة الضعف التي يشهدها القطاع حتى الآن خلال الربع الحالي. وبقيت المعادن الثمينة استثناءً، حيث استجابت أسعار الذهب بقوّة للتراجع المستمر في عائدات السندات العالمية. وأشار هانسن الى انه ما تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين من أبرز بواعث القلق المتعلقة بالنمو العالمي، ما سيؤثر بدوره على آفاق الطلب على السلع المستندة إلى النمو، والتي تشمل النفط الخام والمعادن الصناعية وصولاً إلى بعض المنتجات الزراعية. ونتيجة لذلك، شهدت السوق حالة «ضخّ إلى حدّ الإغراق» على خلفية أخبار تقلّبت بين غرس الأمل وبث اليأس من واشنطن وبكين. وأسهمت حالة انخفاض السيولة خلال فترة الذروة للعطلة الصيفية في نصف الكرة الشمالي في زيادة الوضع سوءاً.

زخم قوي

وذكر هانسن ان الذهب نجح أخيراً في كسر حاجز المقاومة بعد تداوله في النطاق ذاته منذ عام 2013، وارتفعت أسعاره للمرة الأولى منذ أبريل 2013 مدفوعة بقوة طلب المستثمرين إلى حدود تجاوزت 1500 دولار للأونصة. وجاء الزخم القويّ مدفوعاً بالتراجع العالمي في العائدات، وانتقال الأسواق المركزية نحو وضع التسهيلات النقدية.

انكشاف قياسي

وزاد هانسن انه على مدار هذا الأسبوع، تحوّل فرق أسعار العائدات بين سندات الخزينة الأميركية المستحقة خلال عامين وعشرة أعوام نحو الجانب السلبي للمرة الأولى منذ 12 عاماً، ما تسبب بانعكاس منح العائدات. وجرت العادة في الماضي على اعتبار مثل هذه التطورات نذيراً بحدوث ركود اقتصادي، ولكن السوق استجاب على هيئة ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسندات، وتراجع في أسعار الأسهم والنفط الخام. وشدد على انه يتضح التوجّه نحو الذهب خلال عام 2019 في الطلب على الذهب «الورقي» عبر العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة. وحققت صناديق التحوّط حجم انكشاف قياسي عبر مؤشر «كومكس» الأميركي للعقود الآجلة للذهب، بينما شهدت إجمالي الصناديق المتداولة في البورصة زيادة ثابتة لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 77.5 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى خلال ستة أعوام. وتمثّل هذه التطورات إحدى السحب القليلة في الأفق الراهن، لأنها تزيد مخاطر انعكاسات حادة كما هي الحال مع تدهور أسعار الذهب بقيمة 55 دولاراً يوم الإثنين عندما استجابت السوق للأخبار حول انفراج محتمل في الحرب التجارية.

