مال وأعمال

اضاف هانسن ان النفط الخام وقطاع الطاقة واجه ظروفاً صعبة بشكل عام خلال الربع الحالي وسط التوقعات بضعف الطلب العالمي والارتفاع المعاكس للتوجهات الموسمية في المخزونات الأميركية من النفط الخام والجازولين. واتجهت الدول الأعضاء في أوبك منذ نوفمبر الماضي نحو تخفيض الإنتاج بواقع أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، ليصل إنتاجها حالياً إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام. ومازال سعر برميل خام برنت عند 60 دولاراً، دون المستويات التي تحتاجها معظم الدول الأعضاء في أوبك لتغطية الإنفاق الحكومي. وقد أدى التركيز المرحلي للسوق على احتمالات انخفاض الطلب إلى تحقيق نجاح محدود في زيادة السعر، فيما تواصل الحرب التجارية تأثيراتها على توقعات الطلب من أكبر المستهلكين في العالم.

