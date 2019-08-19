مال وأعمال

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 2.1 في المئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع المؤشر بالمقارنة بمستويات شهر يونيو بما يتماشى مع المعدل المستهدف من قبل بنك إنكلترا. هذا ولا يتوقع الاقتصاديون استمرار المسار الثابت للتضخم بسبب ضعف الجنيه الاسترليني والارتفاع الأخير في معدل نمو الأجور، وكلاهما يشير إلى ارتفاع متوقع للتضخم في المستقبل. حيث أظهرت أرقام منفصلة أيضاً نمو الأجور بنسبة 3.7 في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الصادرة الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، خلافاً لتوقعات السوق بأن تصل قراءتها إلى -0.3 في المئة. ودفع هذا الرقم غير المتوقع بالجنيه الاسترليني إلى الارتفاع مسجلاً أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1.2157 بعد تراجعه الشديد إلى مستوى 1.2015. وعلى الرغم من اظهار اقتصاد المملكة المتحدة لبيانات إيجابية، إلا أن الأسواق مازالت تعطي وزناً كبيراً لمخاطر انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في ظل رئاسة بوريس جونسون لحكومة البلاد.

