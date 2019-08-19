مال وأعمال

انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني وتشير بيانات المعنويات الضعيفة إلى استمرار النمو السلبي في الربع الثالث أيضاً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع الاقتصاد الألماني في حالة ركود. وتبعث آفاق الاقتصاد الألماني على القلق، حيث سجل انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2019 فيما سجل نمواً طفيفا بنسبة 0.4 في المئة فقط مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018 (بالأرقام المعدلة موسمياً). وجاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بعد مفاجأة تسجيل نمو 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول، وبالتالي فإن الاقتصاد ككل ما زال ينمو بشكل واضح في النصف الأول من العام.

وشهدت عملة اليورو الموحدة انخفاضاً لمدة 4 أيام متتالية وكسرت مستوى 1.11 يوم الخميس الماضي في ظل تزايد المخاوف بشأن أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ألا وهي ألمانيا. وفقدت العملة 1.2 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتعرض إلى المزيد من الضغوط حيث يشكل ضعف البيانات الاقتصادية والضغوط التضخمية عائقاً أمام تحقيقها لارتفاعات.

