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إذا كانت مساحة غرفة الطعام لديك صغيرة أو كنت تريدين تصميم ركن إضافي أنيق لتناول طعام الإفطار والعشاء فطاولة السفرة الدائرية ستكون الاختيار الأمثل لك. وهناك العديد من تصميمات طاولات الطعام الدائرية والتي تتنوع بين البسيطة والمزخرفة بفخامة.

استخدام قطع الزجاج مع الطلاء المعدني بالنحاسي أو الفضي جعل لهذه التصميمات بريقاً ورونقاً خاصاً ما سيضفي الفخامة على غرفة السفرة. ولاستكمال المظهر الراقي قومي باختيار كراس بأقمشة ذات نقوش مميزة مع اكسسوارات تتميز بالفخامة مثل الشمعدان والثريا .

تصميم القاعدة ذات الزخارف الهندسية البسيطة هو ما يميز طاولة السفرة هذه، كما أن لونها الداكن سيتيح لك اختيار أي لون أو نقشة تريدينها في الكراسي والاكسسوارات. ويمكن لهذا التصميم أن يتناسب مع الديكور المودرن أيضًا وليس الكلاسيكي فقط.

التصميم المبتكر لطاولة السفرة هنا سيضفي لمسة تميز لغرفة الطعام، والذهبي مع الأسود مزيج رائع لتحقيق الفخامة والأناقة.

قاعدة الطاولة التي تشبه أعمدة القصور تجعل هذه السفرة مناسبة جدًا لغرفة طعام كلاسيكية . ومع ثريا فخمة وكراس ذات تصميم كلاسيكي بسيط ستحققين مظهرًا ينطق بالرقي والذوق الرفيع. اللون الرائع لهذه السفرة يجعلها تبدو وكأنها مصنوعة من الشوكولا ويعطيها مظهرًا غنيًا يتناسب مع انسيابية تصميمها الكلاسيكي. ولإضافة لمسة من الحيوية والتميز يمكنك اختيار اكسسوارات وستائر بلون قوي وجريء مثل الأزرق. إذا كنت من عشاق الفخامة فسيعجبك التصميم الإغريقي مع اللون العاجي لهذه السفرة المتميزة والتي تبدو رائعة مع كراس ذات تصميم كلاسيكي رقيق من نفس اللون. هذه التصميمات المتميزة والمبتكرة تناسب غرفة السفرة المودرن والكلاسيك أيضًا. فيمكنك مزجها مع تصميمات كراس واكسسوارات مودرن لمظهر عصري حديث أو ديكورات كلاسيكية لتحقيق الفخامة والأصالة.

