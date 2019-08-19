مرأة

يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة البشرة وتغذيتها ومنحها النضارة والجمال والتألق، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة للبشرة والكثير من المواد والعناصر الطبيعية التي تؤثر عليها وتستجيب لها بسرعة كبيرة. زيت اللوز غني بنسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تساعد على تطهير جلد البشرة وتنظيفه وتجعله خاليًا من أي شوائب أو جراثيم. زيت اللوز منه نوعان زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر ولكن حديثنا اليوم سيكون عن زيت اللوز الحلو المفيد لجميع أنواع البشرة والمعالج لمعظم مشاكلها. زيت اللوز يرطب بشرتكِ ويغذيها ويفتحها كما يكافح تجاعيدها والهالات السوداء وغيرها.

1- قناع زيت اللوز لترطيب وتغذية البشرة

زيت اللوز يتمتع بفوائده الجمالية المتعلقة بجمال البشرة وهناك وصفة سحرية من زيت اللوز تساعد على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة ونضرة وذلك لاحتوائه على الفيتامينات التي تسهم في تغذيتها. حضري قناع زيت اللوز لترطيب البشرة من خلال خلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقتين من الزبادي ونصف ملعقة من العسل. ابدأي بتدليك الوجه لمدة عشر دقائق واتركيه لمده نصف ساعة.

2- قناع زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء

من أهم الفوائد العلاجية باستخدام زيت اللوز هو تخلص البشرة من الهالات السوداء والدوائر المتكونة حول منطقة العيون والتخلص من التجاعيد والقضاء على علامات الشيخوخة المبكرة التي تعاني منها الكثيرات. حضري ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من بودرة الحليب، واخلطي الاثنين معًا للحصول على عجينة متماسكة ثم قومي بوضعها على الهالات السوداء الموجودة حول العين لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك جيدًا.

3- قناع زيت اللوز لتفتيح وتبييض البشرة

زيت اللوز أيضًا يلعب دورًا مهمًا للغاية في تفتيح وتبييض البشرة ويقوم بغسلها وتطهيرها من الأوساخ والأتربة المتكونة عليها. هذه الوصفة تُستخدم كغسول و يكون بمثابة كريم تفتيح في نفس الوقت. قومي بإعداد ملعقة من زيت اللوز وأضيفي إليها ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون وملعقة من خل التفاح. اخلطي المكونات جيداً ووزعيها على بشرتكِ بحركات دائرية واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

4- قناع زيت اللوز لعلاج تشققات الشفتين

يستخدم زيت اللوز أيضًا في علاج مشكلة تشققات الشفتين التي تشتكي منها معظم الفتيات وخاصة في فصل الشتاء فتصبح الشفاه حساسة وتتأثر كثيرًا بالطقس البارد والهواء بالإضافة لجعل الشفاه باللون الوردي الطبيعي وذلك لاحتواء زيت اللوز على كميات كبيرة من الفيتامينات المركبة. يمكنكِ دهن شفتيك بالقليل من زيت اللوز في الصباح وقبل النوم كما يمكنك تحضير وصفة طبيعية من زيت اللوز وزيت اللافندر وزيت البابونج من خلال خلط تلك الزيوت بنسب متساوية مع بعضها وتدليك الشفتين بها يوميًا قبل النوم.

5- قناع زيت اللوز لتقشير البشرة

هذا القناع المستخدم لتقشير البشرة يمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة من خلال ملعقة من زيت اللوز وملعقة من الملح الناعم وملعقة من سكر البودرة ونصف ملعقة من العسل. اخلطي المكونات مع بعضها ثم بعد ذلك قومي بوضعها على بشرتك ووزعي الخليط دون تدليك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، اغسلي وجهك وسوف تنبهرين بالنتيجة لأن هذا القناع يقوم بتقشير البشرة وإزالة طبقات الجلد المتسخة والخلايا الميتة.

6- قناع زيت اللوز لوقاية البشرة من أشعة الشمس

هل تعلمين سيدتي أن زيت اللوز يمكنك استخدامه كواق طبيعي من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة؟ كما أنه يعالج الحروق والندبات التي تصيب البشرة نتيجة الاحمرار والالتهاب الذي يحدث لها بسبب التعرض لأشعة الشمس. يمكنك تحضير هذا الواقي الطبيعي من الشمس بطريقة سهلة وبسيطة لحماية الجلد. اخلطي ملعقة من زيت اللوز وملعقة من زيت الجوجوبا واخلطيهم جيدًا وقومي بتوزيع القليل من الخلطة على البشرة واتركيها حتى تمتصها تمامًا. ضعي هذا القناع قبل الذهاب إلى العمل أو الجامعة في الصباح والتعرض لأشعة الشمس.

