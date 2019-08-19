مرأة

يفضل معظم الناس العدسات اللاصقة على النظارات، لأن لديها العديد من المزايا.

فبواسطة العدسات يمكنهم ضبط كمية الضوء التي تدخل في العينين للحصول على رؤية مثالية.

إليك أبرز الآثار الجانبية للعدسات اللاصقة»

1 - جفاف العيون:

معظم واضعي العدسات اللاصقة يعانون من مشاكل جفاف العين، وضع العدسات يقلل من كمية الدموع ويقلل من مستويات الأوكسجين الواصل إلى القرنية،. وهذا يؤدي إلى الحكة أو الألم اللاذع، وتهيج على الجفن أو القرنية والأنسجة المحيطة بها.

2 - تآكل القرنية:

النوم مع العدسات اللاصقة يزيد خطر تآكل القرنية، تحبس العدسات الأوساخ والبكتيريا ما يؤدي إلى التهاب العين.

3 - عرقلة تدفق الأوكسجين إلى العينين:

ليس للقرنية أوعية دموية باستثناء حوافها، ومن دون الأوكسجين الكافي يسحب الماء إلى القرنية بشكل أسرع مما يمكن إزالته، ما يؤدي إلى تورم القرنية.

4 - القرحة القرنية:

من الآثار الجانبية الأخرى للعدسات اللاصقة، قرحة القرنية والتي تحدث عندما يتطور التلوث الجرثومي على الرواسب السطحية على العدسات اللاصقة اللينة ويمكن أن يتضاعف هناك.

5 - احمرار العين:

يحدث احمرار العين عند وضع العدسات اللاصقة لساعات أطول خلال الليل. هذا يوفر بيئة رطبة للكائنات الحية الدقيقة للتكاثر.

6 - التهاب القرنية السطحي:

هو تهيج الطبقة الخارجية للقرنية، والذي يسبب الحساسية والعدوى والتهيج.

