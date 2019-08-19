آخر النهار

يستعد عدد من كبار نجوم الغناء للمشاركة ضمن فعاليات «موسم الطائف» الذي انطلق بنهاية شهر يوليو الماضي، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي، برعاية الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على مسرح عكاظ ويشارك المطرب حسين الجسمي في هذا الموسم بإحياء حفل غنائي كبير، يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتحيي المطربة السورية أصالة حفلها ضمن فعاليات الموسم، يوم 28 من شهر أغسطس الحالي، وتقدم خلاله أحدث أغنياتها التى طرحتها أخيراً، على أن تحيي المطربة أحلام حفلًا غنائيًا يوم 30 من نفس الشهر، وسط حضور كبير من قبل محبيها ومتابعيها.

