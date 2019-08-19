آخر النهار

تشهد النسخة الجديدة من مهرجان صيفي ثقافي بدورته الـ 14، المقرر انعقادها خلال الفترة من 20 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمبر المقبل، وتقام تحت رعاية وزير الإعلام رئيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، أنشطة متنوعة ما بين حفلات موسيقية وورش وعروض سينمائية وأخرى مسرحية.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري، ان المهرجان ستبدأ فعالياته يوم الثلاثاء المقبل بليلة كويتية شبابية بقيادة الفنان فيصل البحيري على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، لافتا إلى ان الفعاليات ستقام على فترتين صباحية وأخرى مسائية.

وكشف الأنصار عن ملامح الدورة الجديدة من المهرجان، مضيفا أن المهرجان يشهد ورشة عمل الأبواب الكويتية القديمة يقدمها أسامة الجاسم في متحف الكويت الوطني، إلى جانب برنامج «أنا وأمي» وهو نشاط تعليمي يهدف لتنمية قدرات الأطفال، وكذلك برنامج قراء القصة باللغتين العربية والانكليزية والذي يستمر لمدة أسبوع، فضلا عن ورش النسيج للناشئة، وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية، ومعرض تاريخ المسرح الكويتي.

وأشار الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة إلى ان المهرجان سيعرض تحت مظلته مسرحية «عودة ريا وسكينة» وذلك على مدار يومي 22 و23 أغسطس على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، لافتا إلى أن افتتاح معرض إصدارات المجلس والذي سوف يستمر لمدة 3 أيام سيكون في مجمع ذا جيت مول بالعقيلة. وشدد الأنصاري على حرص إدارة المهرجان على تنوع الأنشطة وتوزيعها جغرافيا، بما يتيح لأكبر شريحة من الجمهور لمتابعة الفعاليات، مشيرا إلى عرض الفيلم السينمائي الإيطالي «Lazzaro As Happy» للمخرج أليس روهفارش يوم الجمعة الموافق 23، بينما يشهد يوم السبت ورشة تصوير المنتجات للمصورة الفوتوغرافية بشاير القطان في قاعة معجب الدوسري، وحفل فرقة رباعي التشيللو في مسرح عبدالحسين عبد الرضا.

وأضاف: «بينما تقام يوم الأحد خلال الفترة الصباحية مجموعة من الفعاليات منها ورشة حرف السدو وتستمر لمدة 4 أيام ورشة «آثارنا في عيون الطفل» وتستمر لمدة 3 أيام، ومعرض صور «جزيرة عكاز»، أما في الفترة المسائية تقام، وفي الفترة المسائية تقام ورشة تطبيقية «ترجمة الاتفاقيات الدولية» من تقديم د. طارق فخر الدينو، ورشة «كيفية الإعداد للبحث العلمي» تقدمها د. جميلة سيد علي، وورشة «صناعة الأقنعة المسرحية» وورشة القراءة السريعة ويقدمها إيهاب عرابي.

واستطرد الأنصاري « وفي يوم الاثنين الموافق 26 الحالي تقام دورة تشكيل العجائن للطفل بالتعاون مع وزارة التربية إلى جانب ورشة «تصوير الفيلم الوثائقي» خلال الفترة المسائية ويقدمها: د. علي حسن وتستمر لمدة 3 أيام وسيتم في اليوم نفسه افتتاح معرض الفن التشكيلي الصيفي ويستمر أسبوعاً.

وقال الأنصاري ان يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الحالي سيشهد تنظيم أمسية قصصية «عن الحكاية » يشارك بها كل من أحمد أبو دياب من مصر وخليل خميس من سلطنة عمان والحميدي حمود من الكويت وورشة «كتابة أدب الطفل» للكاتبة لطيفة البطي وورشة بلاستيك كولاج للفنانة التشكيلية فاطمة دشتي وأضاف» في حين يشهد اليوم الثاني أمسية شعرية بمشاركة الشاعرة شميسة النعماني من سلطنة عمان والشاعر محمد إبراهيم يعقوب من السعودية الشاعر عبدالله الفيلكاوي من الكويت ومن الأنشطة الفنية عرض مسرحية «التابعة » على مدار يومين . وأشار الأمين المساعد لقطاع الثقافة إلى أن من الفعاليات التي يشهدها المهرجان أيضا ورشة «الفن التشكيلي» للفنان جابر أحمد، وعرض الفيلم السينمائي الأوروبي «everybody know» سيناريو وإخراج أصغر فرهادي، وعرض موسيقي فرقة نايا النسائية الأردنية.

