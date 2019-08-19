آخر النهار

أكدت الفنانة أصيل هميم انها تبحث دائماً عن الجودة في الأعمال، ولذا فانها تتعامل مع كل فنان أو ملحّن يقدّم مستوى فنياً راقياً ومميزاً، فالعمل المميز هو ما تبتغيه ولذلك فلا أمانع أبداً من ان تتعامل مع ملحنين من الشباب أو غيرهم ما داموا يقدّمون عملاً فنياً مميزاً يستحق تقديمه للجمهور. وقالت: طرح لي الأسبوع الماضي أغنية دويتو جديدة مع الفنان نصرت البدر وهي من ألحانه أيضاً وكلمات ضياء الميالي وتوزيع حسام الدين، وهذه الأغنية حققت حتى اليوم 3 ملايين و611 ألف مشاهدة على يوتيوب، وأوضحت أصيل هميم أن هذه الأغنية كانت ضمن أغاني مسلسل «هوى بغداد». وحول مشاركاتها الفنية قالت: أحييت أخيراً حفلاً ضخماً في بغداد كما أحييت حفلاً كبيراً في الكويت أيضاً ولدي حفل آخر بالكويت في شهر أكتوبر المقبل، كما أُحضّر للمشاركة بمهرجان عن الأغنية القطرية تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة خلال الفترة المقبلة.

