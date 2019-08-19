آخر النهار

يعاني الطفل المبدع حالة من نقص الاهتمام، وهذا ما يظل يشكل علامة استفهام كبرى، حيث لاتوجد المنصات أو المسابقات والتظاهرات الخاصة بالطفل المبدع في كل مفرادت الفعل الإبداعي.

ونشير هنا، الى أنه مضى وقت طويل، لم نسمع أو نشاهد موهبة متميزة على صعيد اكتشاف الأطفال، على صعيد المواهب الغنائية أو الموسيقية أوغيرها.

ومع اقتراب العام الدراسي، ما أحوجنا أن تتحرك الجهات المعنية، صوب اكتشاف تلك المواهب، وإيجاد المنصات الداعمة وأيضا المسابقات المحفزة، في حوار مشترك مع وزارة الإعلام، وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عبر ما يملك من مهرجانات وملتقيات تتواصل على مدار العام.

ونؤكد أيضا، أنه لأكثر من عقد من الزمان، غابت المواهب على صعيد الأطفال من الحضور، لتبشر بميلاد جيل من الكوادر الموهوبة، وهذا أمر لا يتوقف عند الغناء والموسيقى، بل يسري على جميع القطاعات الإبداعية.

أطفالنا أمانة في أعناقنا وهم بأمس الحاجة لمن يمد لهم يد العون والدعم والرعاية لاحتضانهم وتفجير مواهبهم وطاقاتهم.

وهي دعوة لمزيد من الاهتمام بأطفالنا الموهوبين.

وعلى المحبة نلتقي

