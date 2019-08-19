آخر النهار

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بصورة ظهرت من خلالها داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال فصل الصيف الحالي. وعلقت لطيفة على الصورة وقالت: «اتأخرت عليكم على خاطر كنت في الاستوديو نحضر في مفاجأة حلوة أغنية تونسية يكمل بها الألبوم».

وكانت لطيفة أعلنت أن هذا الألبوم سيكون إحدى أهم العلامات في مشوارها الفني، وأنها ستقدم من خلاله مفاجآت موسيقية جديدة لمستمعيها.

وأحيت لطيفة أخيراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس، وقدمت بالحفل العديد من أعمالها الغنائية المميزة القديمة والجديدة، كما قدمت حفلا غنائيا آخر ضمن فعاليات مهرجان بنزرت.

