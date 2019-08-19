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قالت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة، إنها درست إخراجاً وتمثيلاً في معهد الفنون المسرحية قبل الغناء، موضحة أنها كانت تحرص على الذهاب إلى مسارح وقصور الثقافة الجماهيرية. وأضافت في لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، «اشتغلت مسرح، وأصدقائي كانوا بيقولولي إني كوميديانة»، وداعبت الفنانة إسعاد يونس قائلة: «طبعا مش زيك يعني، أنتي خلتينا قومنا من النوم قولنا نفسنا نبقى إسعاد يونس». وأوضحت أنها رغم دراستها في معهد الفنون المسرحية، إلا أنها ترى أن الرزق ينادي صاحبه، معقبة: «اشتغلت مسرح شوية، بس الرزق بينادي صاحبه، ممكن واحد بيبقى دكتور يشتغل ممثل وهكذا».

