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تصدر الفنان مصطفى قمر موقع تويتر للمرة الثانية، وحصل على المركز الأول، وذلك بعد طرحه بعد إعلانه عن ألبومه الجديد «ضحكت ليا». وعلق قمر على ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «الحمدلله للمرة التانية تريند رقم 1 على تويتر.. ادخلوا شاركوا وقولوا رأيكوا في أغنية باب موارب». ويستعد الفنان مصطفى قمر لطرح ألبوم جديد بعنوان «ضحكت عليا»، ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: «س من الناس»، «معجب»، «ضحكت عليا»، حبيبك اللي تحبه»، «نفس السيناريو»، «عارف»، «ناوي»، «نفس الإحساس»، «قفلت السكة»، «نسيتني خلاص»، «سملي»، «باب موارب»، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتعاون قمر خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء و الملحنين و الموزعين، من بينهم: «حميد الشاعري، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، خالد عادل، محمد الهادي، وليد سعد، أمير طعيمة، رضا زايد، سامح كريم، أسامة مصطفى، خالد أمين، أحمد علاء الدين.

