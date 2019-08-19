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حالة من النشاط المكثف تقوم به حاليا إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري من اجل الوقوف على كامل الاستعدادات النهائية للدورة الـ12 من عمر المهرجان والتي افتتحت فعالياتها رسميا أول أمس 17 الحالي وتستمر حتى الـ 30 من الشهر نفسه.

وأكد الفنان احمد عبدالعزيز رئيس المهرجان أن العمل جار بقوة من اجل الوقوف على جميع التفاصيل لكي نقدم دورة ناجحة تليق بالمهرجان وتليق بتاريخ المسرح المصري وقال اكتمل عقد كل الأعمال المشاركة في هذه الدورة وكنا قد أغلقنا باب التقدم للمشاركة في المهرجان منذ ما يقرب من شهر تقريبا وذلك حتى نتمكن من كامل التجهيزات المسرحية لكل الأعمال المشاركة والتي سيجري عرضها على مسارح القاهرة التابعة لمسرح الدولة وأضاف كما أننا فتحنا باب التقدم للشباب الراغبين في التطوع والمشاركة في اللجنة المنظمة للمهرجان واشترطنا أن يكون المتقدم صاحب خبرة سابقة في العمل المسرحي وتنظيم المهرجانات المسرحية والفنية وبالفعل لدينا الآن عدد رائع من الشباب المسرحيين الذين يشاركون بالفعل في تنظيم فعاليات هذه الدورة.

ويضم المهرجان في دورته لهذا العام ثلاث مسابقات مختلفة وهي: مسابقة المسرح الكبير وتشمل العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح مثل مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية ومركز الإبداع والمعهد العالي للفنون المسرحية والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومركز الهناجر ودار الأوبرا والفرق الخاصة. أما المسابقة الثانية فهي مسابقة مسرح الشباب وتشمل عروض الكليات والمعاهد العليا وتكون الأولوية للعروض الفائزة في المسابقات الكبرى التي تقدمها الجامعات والفرق المستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادي التابعة لهيئة قصور الثقافة وورش الشباب ومكتبة الإسكندرية والمسرح الجامعي والمسرح الكنسي وفرق وزارة الشباب والرياضة.

بينما تهتم المسابقة الثالثة بالعروض المسرحية الموجهة للطفل وتشمل المسرح المدرسي العام والخاص والبيت الفني للمسرح والبين الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والمركز القومي للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ومسرح الطفل بالقطاع الخاص وصندوق التنمية الثقافية.

هذا وتضم لجان تحكيم المسابقات الثلاث للمهرجان نخبة من أهم فناني المسرح المصري والعربي من كُتاب ومخرجين وممثلين وأكاديميين وأيضا المتخصصون في الفروع الفنية المسرحية الأخرى كما من المتوقع أن يشهد حفلي الافتتاح والختام لهذه الدورة عدد هائل من فناني المسرح المصري سواء من لهم عروض مشاركة أو الذين يحرصون على حضور ومتابعة فاعليات دورات المهرجان الذي يعد من أهم الاحتفاليات الفنية على خريطة المسرح المصري.

