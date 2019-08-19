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أحدث أفلام الأخوين كوين الذي يعرض حاليًا على شبكة نتفليكس يحمل عنوان The Ballad of Buster Scruggs وكلمة «بالاد» تتضمن معاني القصة والسيرة الشعبية والغنائية والملحمة. اسم «بستر إسكريجز» غريب كما يليق بشخصية فلكلورية، فهو بطل وراوي القصة الأولى، من متتالية تتضمن خمسة نصوص أخرى. يجمع بين القصص الست الفضاء المشترك، فكلها تدور في «الغرب الأمريكي» وتستلهم تفاصل وأجواء أفلام «الويسترن»: الصحراء الشاسعة، الأحصنة، القوافل، الطمع، الحانات التي يرتادها الخارجون على القانون، الهنود الحمر، القبعات، الأغاني الخشنة، وزخات الرصاص. إن ولع الأخوين كوين بالويسترن الأميركي قديم، حيث يظل في خلفية أكثر من عمل لهما، ويتصدر في أعمال أخرى أشهرها فيلم «عزم حقيقي» الذي عرض عام 2010

وكان من المفترض أن يقدم الاثنان تلك القصص في حلقات مسلسلة لحساب نتفليكس، ثم تغيرت الخطة إلى متتالية سينمائية في فيلم واحد، لكل قصة أبطالها وحبكتها. استعادة الغرب الأميركي هنا، ليست على الطريقة التقليدية، فهي لا تمجد ذلك البطل البارع المنتصر دائمًا الذي يهرب بالغنيمة ويقهر الأعداء ويحظى بالمرأة الأجمل.. بالعكس كل أبطال القصص تقريبًا انتهوا إلى الموت. كل حكاية كانت تبدأ بمغامرة مجهولة، وغامضة، وتنتهي بموت فاجع وغامض أيضًا. كأن كل قصة هي انعكاس لصيرورة الحياة ذاتها بين ميلاد وموت. بطل القصة الأولى: بستر إسكريجز والذي يلعب دوره تيم بليك نيلسون، نحيل القوام، بارع في القتال، وحيل النجاة، يبحث عن الماء البارد كي يروي عطشه.. ويضطره ذلك إلى الهبوط في بلدة تعاديه، فيسخر منه رواد الحانة ما يضطره إلى تصفيتهم. في حانة للعب الورق، يجلس إلى إحدى الطاولات ويكشف الورق فيتلقى الدرس المهم: «طالما رأيتها، العبها!» كأنه غير مسموح له بالتراجع. وتحت تهديد أحد شركاء اللعبة يجد نفسه وهو غير مسلح إلى الانتقام من خصمه ببراعة. ثم يخرج إلى الساحة ويجد غريبًا آخر يطلب نزاله، ولأنه أساء تقدير خصمه الغامض انتهت أسطورة بستر اسكريجز! في ذلك الغرب المتوحش من الصعب تمييز الخير من الشر، لقد كان «إسكريجز» مغنيًا حالمًا وقاتلًا في الوقت نفسه. وفي مشاهده الأساسية لم يكن هو من بادر إلى القتال، بل كان أقرب للدفاع عن النفس.

في القصة الثانية «بجوار ألجدونز» يقوم جيمس فرانكو، بالسطو على بنك صغير معزول، أمامه بئر مياه غير صالحة للشرب! الشاب المعتد بنفسه يتصور أن مهمة السطو على البنك سهلة خصوصًا أنه لا يوجد به سوى رجل عجوز يديره، لكن هذا العجوز الذي يتوقع مثل هذا الهجوم، كان أكثر ذكاء وحيلة، عندما يحتمي بقدر طعام أثناء مواجهته للشاب المغتر بنفسه وينجح في الإيقاع به. وفي لحظة إعدام الشاب وهو معلق في شجرة، تهجم مجموعة من الهنود الحمر وتقتل من يعدمونه ثم يتركونه لمصيره، فينقذه راعي بقر آخر ويعرض عليه حراسة القطيع معه، لكنه أيضًا يتعرض لهجوم ويهرب الرجل، ليجد الشاب نفسه متورطًا في تهمة سرقة القطيع، ويوضع على منصة الإعدام للمرة الثانية، وهنا يقول مازحًا لرجل منهار يبكي بجواره على المشنقة: «هل هذه أول مرة؟» كونه يشنق للمرة الثانية! وتختم القصة بلحظة إعجاب عابرة مع فتاة بين الحضور! وهنا لا تخفى المفارقة بين نجاته من إعدام مستحق على جريمة ارتكبها، وإعدامه غير المستحق على جريمة لم يرتكبها! «تذكرة طعام» قصة بطلها ليام نيسن في دور «إمبريساريو» وهو رجل عجوز متجهم الملامح يقود عربة تقدم عرضًا فكاهيًا يؤديه شاب مبتور الأطراف يلعب دوره ببراعة هاري ميلينغ، الذي يقدم في أداء درامي أخاذ، مقاطع شعرية ومسرحية وخطبة لإبراهام لينكولن وقصة هابيل وقابيل! بدا الجمهور عازفًا عن الأداء الدرامي اللافت لهذا الشاب الملقب بـ «عصفور بلا جناحين» ومع قسوة البرد، والجوع، يقرر إمبريساريو الاستعانة بدجاجة تشير إلى الأرقام الصحيحة، والتخلص من الشاب المبتور، وإن اكتفى الفيلم بالتلميح لتلك النهاية، حيث أصبحت «دجاجة» حمقاء في مكانة لا يحظى بها فنان موهوب! جاءت القصة الثالثة أقل في روحها الفكاهية وإن لم تغب عنها الرؤية الساخرة، التي تتواصل مع القصة الرابعة والتي محورها حمى البحث عن الذهب، ففي الوادي الأخضر الذي تعيش فيه الطيور والأيائل بسلام، وينساب النهر هادئًا، يدخل إلى المشهد عجوز يلعب دوره توم وايتس، ويبدأ في إفساد الطبيعة الخضراء بالتنقيب عن الذهب، وفي اللحظة التي يعثر عليه يفاجأ براعي بقر خلف ظهره يطلق عليه الرصاص! ومضة الرومانسية التي برقت في القصة الثانية، كانت محور القصة الخامسة: «لم يكن السيد آرثر يعرف ماذا يقول لبيلي!»، وهي حول فتاة تقع في الحب أثناء ارتحالها مع إحدى القوافل التي يقودها شاب ورجل كهل.. لكنها مثل بقية القصص تنتهي أيضًا بالموت العشوائي. وتدور الحكاية السادسة: «أسمعهم أم لا.. السائق لم يتوقف» عبر حوار بين خمسة مسافرين داخل عربة تجرها الخيول، يستعرض كل منهم تصوراته عن الحياة والموت والحب والأخلاق. وعندما تصاب السيدة العجوز بأزمة طارئة يحاول أحدهم إيقاف سائق العربة الذي يبدو مثل شبح، فيخبره «صائد الجوائز» بأن السائق غير مخول بالوقوف، ما ينقل العربة إلى أجواء فانتازية وكأن الحارس ملاك الموت، وركابه الخمسة موتى بالفعل. ومن مزايا الفيلم ربط قصصه بذلك الكتاب الذي يستهل كل قصة عبر تقليب صفحاته، فهو بمثابة كتابة الوجود، الذي يذكرنا بكتب الأساطير والقصص الخرافية مثل «ألف ليلة وليلة. ومن هذا الكتاب يخرج البشر إلى الحياة كي يجسدوا حكاياتهم، وكيف قادهم أمل غامض ورغبات لا حدود لها، ومفاجآت غير متوقعة، إلى تلك النهايات المأساوية، حيث سرعان ما تُطوى صفحاتهم، ولا تبقى إلا آثار حوافر الخيل على رمل الصحراء. وتميز الفضاء الفيلمي بموسيقاه وشعرية أغانيه، والإضاءة الدافئة.. تعويضًا عن قسوة الواقع الذي عاشه أبطالها. فالموت الحاضر في الغرب المتوحش، هو مآل كل إنسان، سواء أكان عقابًا مستحقًا أم قدرًا غير متوقع. كلنا نتجه إلى الموت، لكن هذا لا يمنعنا من أن نغامر ونغني.

