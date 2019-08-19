دوليه

مع اغلاق باب الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر، أقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مجددا بامكانية بقاء لاعبه الويلزي غاريث بيل في صفوف ريال مدريد خصوصاً بعد مستواه المتميز في فوز فريقه أول من أمس على سلتا فيغو 3-1 في المرحلة الاولى من الدوري الاسباني.

وقال زيدان: «تحدثنا في الامر مرتين او ثلاثاً سابقا، وقلت انه سيبقى. جميع اللاعبين في صفوفنا اعتقد انهم سيبقون حتى نهاية الموسم».

وكان زيدان أعلن الجمعة انه ينوي الاعتماد هذا الموسم على بيل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي «بدا لي انه (بيل) سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والامور تتغير. من الان فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار الاخرين. يملك موقعه، هو لاعب هام واتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة».

وكانت مشاركة بيل أساسيا مفاجأة مع ريال مدريد خلال فوزه الافتتاحي على سلتا فيغو في المباراة التي حسمها «الملكي» برغم خوضه آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين. وبدا بيل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار «سانتياغو برنابيو» بعدما سافر الى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا خياليا بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون اتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

وغاب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازار القادم بمئة مليون يورو من تشلسي الانكليزي لاصابته بفخذه خلال تمارين الجمعة، بالاضافة الى فيرلان مندي الظهير الفرنسي القادم من ليون، ليستهل ريال مباراته من دون لاعبيه الجدد.

وقال زيدان «قدمنا مباراة مكتملة في الشوط الاول خلافا للثاني حيث واجهنا صعوبات. انا سعيد بشكل عما لما رأيته اليوم».ودفع زيدان العائد في مارس الماضي لانقاذ ريال إثر فترة مخيبة شهدت اقالة المدربين جولن لوبيتيغي والارجنتيني سانتياغو سولاري، بعد فترة ذهبية قاده فيها لاحراز لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات تواليا، بالفرنسي كريم بنزيمة وبيل والبرازيلي فينيسوس جونيور.

وترك على مقاعد البدلاء مهاجمه الجديد الصربي الجديد لوكا يوفيتش، صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من اعارة مع بايرن ميونيخ الالماني، بالاضافة الى ايسكو ولوكاس فاسكيز.

وبكر ريال في افتتاح التسجيل عبر بنزيمة بعد تمرية من بيل الذي قدم مباراة جيدة (12). وهز سلتا فيغو الشباك قبل نهاية الشوط قبل ان يلغى الهدف بمساعدة من تقنية الفيديو لتسلل على اياغو اسباس.وبرغم طرد الكرواتي لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم السنة الماضية لدعسه على قدم دنيس سواريز (55)، ضاعف ريال تقدمه بتسديدة بالغة الروعة من لاعب وسطه الالماني الدولي طوني كروس (61).علق زيدان على طرد مودريتش «تحدثت اليه وقال ان الحركة لا تستحق الطرد، وعلينا تقبل قرارات الحكام».

وعمق البديل فاسكيز النتيجة (80)، قبل ان يسجل الشاب ايكر لوسادا هدفا شرفيا للمضيف (90+1). وكان فالنسيا في طريقه للفوز على ضيفه ريال سوسييداد بعد تقدمه حتى اللحظات الاخيرة بهدف الفرنسي كيفن غاميرو (58).لكن لاعبه الفرنسي فرانسيس كوكلان طرد في نهاية اللقاء وحصل الفريق الباسكي على ركلة جزاء ترجمها ميكل اويارسابال (90).

وفي مباراة غزيرة بالاهداف، تعادل فياريال مع ضيفه غرناطة 4-4. سجل للغواصة الصفراء سانتي كاسورلا (35 من ركلة جزاء) وموي غوميس (53) وجيرارد مورينو (65) والنيجيري سامويل شوكويزي (73) ولغرناطة فيدي فيكو (45 من ركلة جزاء) والفنزويلي داروين ماشيس (62) وروبرتو سولدادو (75) وانتونيو بويرتاس (81).

