دوليه

ارتدى لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي قميص فريقه الجديد يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، للمرة الاولى منذ انضمامه إليه من ارسنال الانكليزي في يوليو، في لقاء ودي أمام ترييستينا من الدرجة الثالثة الايطالية. واقيمت المباراة في ترييستي أول من أمس وانتهت بفوز فريق «السيدة العجوز» بهدف للارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 38، ضمن اطار استعدادات «يوفي» لانطلاق الدوري الايطالي الاسبوع المقبل. ودخل رامسي الى ارض الملعب في الدقيقة 70 بدلا من فيديريكو برناردسكي، علما بأن لاعب الوسط الدولي الويلزي غاب عن الملاعب منذ ابريل الماضي بسبب تعرضه لاصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر مع فريقه السابق ارسنال. وعبر رامسي (28 عاما) عن سعادته وفخره لارتداء قميص فريقه الجديد بالقول «كانت لحظة مهمة جدا بالنسبة لي ارتداء قميص يوفنتوس». وتابع «انا سعيد لاني حصلت على دقائق عدة للعب. كنت اعمل جاهدا لاستعادة لياقتي وآمل في ان اتابع على المنوال ذاته». واردف رامسي المنتقل الى يوفنتوس بموجب عقد لمدة أربعة اعوام مقابل راتب سنوي يقدر بحوالي 7 ملايين يورو «اعلم اني لم العب كثيرا، باستثناء هذه الامسية (امام ترييستينا)، ولكن اشعر اني جيد من الناحية البدنية. ساحتاج الى بعض المباريات لاستعادة لياقتي». ويأمل رامسي في ان يقود فريقه الجديد الى تحقيق المزيد من الالقاب على الصعيدين المحلي والاوروبي، بعدما سبق له ان فاز خلال 11 عاما قضاها مع ارسنال بكأس انكلترا ثلاث مرات، ووصل الى نهائي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المنصرم (خسر امام مواطنه تشلسي 1-4).

