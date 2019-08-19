دوليه

أحرز مرسيليا نقطته الأولى هذا الموسم بتعادله السلبي مع مضيفه نانت، أول من امس في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.لكن اداءه غير المشوق ذكر بالمهمة الصعبة لمدربه الجديد البرتغالي اندريه فياش بواش الذي مُنح مهمة إعادة الفريق المتوسطي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 2013، بعد حلوله بدلا من رودي غارسيا.

وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشلسي وتوتنهام الإنكليزيين الى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة اثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في 2017.وبعد خسارته الافتتاحية أمام رينس 0-2، يدين مرسيليا بنقطته الاولى الى حارسه الدولي ستيف مانداندا الذي كان حاسما في آخر ربع ساعة أمام الفريق الاصفر.

وبرغم اهدار مهاجم مرسيليا الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو ركلة جزاء فوق المرمى بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (31)، الا ان نانت كان قريبا في منح مدربه الجديد كريستيان غوركوف فوزه الاول.وعلق بواش على الركلة التي تخلى عنها ديميتري باييت لبينيديتو «عملنا جيدا مع ديم (باييت) على ركلات الجزاء في الفترة التحضيرية. نيته كانت طيبة لكن عندما شاهدت داريو يسدد أغضبني هذا الامر.. كان رجل ركلات الجزاء في بوكا جونيورز واليوم اهدر. يجب ان ننتظر داريو اكثر كي يكون في فورمته المثالية وهو لم يلعب منذ فترة وقد تعافى من اصابة في ربلة ساقه».

وعلى غرار موسمه الاخير الكارثي، حقق موناكو العريق بداية سيئة بعد خسارته مرة ثانية امام ضيفه ميتز الصاعد من الدرجة الثانية 0-3.وهذه المرة الثانية تواليا يخسر فريق الامارة 0-3 بعد الاولى ضد ليون ويطرد أحد لاعبيه، بعد رفع البطاقة الحمراء في وجه روبن اغيلار (34).

وسجل ميتز اهدافه عبر السنغالي حبيب ديالو (11 من ركلة جزاء و53) ورينو كوهاد (66).ولم يحرج لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مرمى الخصم، برغم اشراكه القادمين وسام بن يدر والنيجيري هنري اونييكورو.

وحقق نيس فوزه الثاني على مضيفه نيم 2-1 برغم طرد لاعبه السنغالي راسين كولي في الدقيقة 51.وتقم الفريق الجنوبي عبر ويلان سيبريان (10 من ركلة جزاء) والكاميروني ايغناسيويس كبيني غاناغو (16)، قبل ان يرد رينو ريبار من ركلة جزاء (45).وجاءت المباراة خشنة طرد في نهايتها لاعبا نيم بابلو مارتينيز وانتوني بريانسون.قال مدرب نيس باتريك فييرا «بعد طرد راسين كولي تعين علينا اظهار شخصيتنا وتضامننا. وهذا ما حصل. لقد كوفئنا على عملنا. كانت مجموعتي استثنائية هذا المساء».وبعشرة لاعبين، خسر ليل، وصيف باريس سان جرمان بطل الموسم الماضي، امام جاره ومضيه اميان 0-1 بهدف سيرهو غيراسي (72). واكمل الفريق الشمالي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 اثر طرد بوبكري سوماري.وتعادل بوردو مع مونبلييه 1-1 وفاز تولوز على ديجون 1-0.

