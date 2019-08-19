دوليه

كشف تقرير صحافي بريطاني، أمس، عن تطور جديد بشأن رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن عن توتنهام في فترة الانتقالات الحالية. ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض بقيمة 60 مليون إسترليني، لضم إريكسن في اللحظات الأخيرة. ويهدف مسؤولو ريال مدريد إلى الضغط على دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لقبول العرض، لاسيما أن الأخير يتبع سياسة في السبيرز بعدم السماح برحيل أي لاعب كبير مجانًا. وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن التجديد.وترى إدارة النادي الملكي أن إريكسن هو الخليفة المستقبلي للكرواتي لوكا مودريتش في خط وسط ريال مدريد.