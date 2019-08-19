دوليه

تحسر الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تكرار خيبة اللحظات الاخيرة وعقدة تقنية الفيديو أمام توتنهام، بعد اكتفائه بالتعادل مع وصيف بطل اوروبا 2-2، أول من امس في المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي.

وسيطر سيتي حامل لقب الدوري وتقدم ضيفه توتنهام مرتين في موقعتهما المشوقة، لكن تقنية «في ايه آر» حرمت سيتي هدف الفوز في اللحظات الاخيرة.احتفل سيتي قبل ان تلغي التقنية هدف البرازيلي غابريال جيزوس، على غرار ما فعلت في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عندما تأهل توتنهام بشق النفس في أبريل الماضي.

وقال غوارديولا «شاهدنا ذلك سابقا. الامر مماثل. (الحركة) الاخيرة كانت هدفا لنا، فار يلغيها. ماذا اقول. هذه المرة الثانية، هذا أمر صعب».

وهذه اول مرة في 16 مباراة يفشل سيتي في تحقيق الفوز في الدوري، برغم تسديد لاعبيه 30 مرة على مرمى الضيف اللندني.واعترض غوارديولا على استنسابية التقنية التي لم تتدخل في الشوط الاول بعد عرقلة على لاعب وسطه الاسباني رودري «لم يكن هناك ركلة جزاء في الشوط الاول، لكن فار تدخل في نهاية المباراة».

وكما انهى الموسم الماضي، لا يزال رحيم سترلينغ في مستوى رائع، إذ سجل ثلاثية خلال فوز سيتي الافتتاحي على وست هام 5-0، ثم افتتح التسجيل على ملعب الاتحاد، بعد عرضية لولبية من البلجيكي دي بروين تابعها المهاجم الدولي برأسه من مسافة قريبة وزاوية ضيقة في الشباك الجانبي البعيد الى يسار لوريس (20).لكن توتنهام رد سريعا بهدف التعادل عبر الارجنتيني اريك لاميلا بيسارية أرضية محكمة الى يمين الحارس البرازيلي ايدرسون (23).

واستعاد «سيتيزنز» تقدمه عبر هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو، متابعا من مسافة قريبة عرضية مقشرة لدي بروين (34). واستمرت سيطرة سيتي مطلع الثاني فأمطر مرمى توتنهام بمحاولات لدي بروين الذي قدم اداء رائعا واغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا...لكن توتنهام تابع هوايته باقتناص الاهداف وهذه المرة برأسية من البرازيلي البديل لوكاس مورا اثر ركنية مقنطرة بعد 27 ثانية من نزوله بديلا (56).

واستبدل غوارديولا اغويرو بجيزوس فدخل بنقاش شديد اللهجة مع الارجنتيني بعد ان عاتبه لعدم التغطية في هدف لاميلا في الشوط الاول (66). وفي ظل سيرة مطلقة لسيتي، سجل جيزوس من ركنية برغم تكتل الدفاع (90+2) في ظل عناق تصالحي بين غوارديولا واغويرو، لكن تقنية الفيديو تدخلت لالغاء هدف سيتي بعد لمسة يد على الفرنسي ايمريك لابورت بحسب القوانين الجديدة.وعلق غوارديولا على المناوشات مع اغويرو «علاقتنا جيدة، هذا تأثير المباراة. هو مقاتل رائع».

وأفلت ليفربول بطل أوروبا من فخ مضيفه ساوثمبتون وعاد فائزا بصعوبة 2-1 في مباراة تألق فيها مهاجمه السنغالي ساديو مانيه.وحصد ليفربول، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فوزه الثاني تواليا بعد الاول على نوريتش 4-1 ليتصدر الترتيب مؤقتا، فيما مني ساوثمبتون بخسارته الثانية تواليا بعد الاولى امام بيرنلي 0-3.وقال مانيه بعد الفوز «يا لها من مباراة، لم تكن سهلة لكن عليك ان تتوقعها في هذه المرحلة من الموسم. بعد خوض 120 دقيقة الاربعاء توقعنا صعوبة المهمة. لكن حصلنا على 3 نقاط واعتقد اننا نستحقها».

وعن تسجيله في فريقه السابق، اضاف «انا اسف لانه في فريقي السابق، لكنني ارتدي الان قميص ليفربول. ساوثمبتون كان خطوة كبيرة لي، احترم كثيرا هذا النادي».

ونفى المدرب الالماني يورغن كلوب ان يكون فريقه مرهقا من مباراة الاربعاء في اسطنبول «لا يتعلق الامر بمباراة منتصف الاسبوع. لو اعددنا لهذه المباراة اسبوعين كانت ستكون صعبة جدا».وعلق على خطأ ادريان الذي تورم كاحله في مباراة تشلسي «لا اعتقد ان الهدف بسبب ذلك. هو جيد بالقدمين ولو شاهدتم كاحله بعد الاربعاء لقلتم ان تمريرة اينغس افضل بكثير من توقعاتكم».

وتختتم المرحلة اليوم بلقاء يحل فيه مان يونايتد ضيفاً على ولفر هامبتون في 10:00 مساء حيث يسعى رجال المدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير إلى تحقيق انتصارهم الثاني بعد الأول على تشلسي برباعية نظيفة المرحلة الماضية.

