دوليه

وجه بوروسيا دورتموند انذارا شديد اللهجة لخصومه وخصوصا بايرن ميونيخ، مستهلا موسمه في الدوري الالماني بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 أول من امس على ملعب «سيغنال ايدونا بارك».

وتصدر دورتموند مؤقتا الترتيب قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الاولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم على ارضه مع هرتا برلين 2-2 الجمعة.ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد ان تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل ان يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وكان دورتموند افتتح موسمه بفوزه على بايرن 2-0 في الكأس السوبر المحلية مطلع أغسطس الحالي. وبرغم الفوز الكبير، قال فافر ان فريقه بمقدوره التحسن اكثر «استحوذنا كثيرا على الكرة اليوم، واستحققنا الفوز. لكن الاهم انه بمقدورنا التحسن في كل يوم». وشهدت المباراة تسجيل هدفين في أول ثلاث دقائق، فبعد 31 ثانية غط دفاع دورتموند في سبات عميق ليتابع فلوريان نيدرليشنر عرضية مقشرة من الدنماركي مادس بيدرسن بيسراه من المنطقة الصغرى داخل شباك السويسري مارفين هيتس.رد الكاسير متابعا في الشباك كرة شتتها الحارس من مسافة قريبة بعد كرة مشتركة بين سانشو ورويس (3).وانتهى الشوط الاول بالتعادل 1-1.لكن في الثاني، ومن فاصل مهاري لفيتسل على الجهة اليسرى، لعب عرضية لولبية اخطأ الحارس التشيكي توماش كوبيك القادم من رين الفرنسي في ابعدها، فتهيأت أمام سانشو الذي تابعها ارضية قوية في الشباك (51). ومن خطأ جديد فادح من الحارس في تشتيت عرضية وصلت الى رويس، تابعها في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثالث (57).وتلاعب سانشو بالدفاع ليمرر عرضية داخل المنطقة سددها قوية الكاسير في الزاوية اليسرى العليا لمرمى اوغسبورغ (59). ورفع الكاسير رصيده الى 19 هدفا في 27 مباراة في الدوري،.ولعب فيتسل عرضية مقشرة جميلة لبراندت تابعها بسهولة من مسافة قريبة هدفا خامسا (82). وشاهد مدرب دورتموند السابق الهولندي بيتر بوس فريقه باير ليفركوزن يفوز بصعوبة على ضيفه بادربورن 3-2. وحقق فولفسبورغ فوزا متوقعا على ضيفه كولن الصاعد والذي قلص الفارق في اللحظات الاخيرة عبر سيمون تيرودي (90).وبثلاثية متأخرة للوكاس هولر (81) والفرنسي جوناثان شميد (84) ولوكا فالدشميدت (87)، فاز فرايبورغ على ماينتس بسهولة.

